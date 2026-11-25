MN Camarda assente all'allenamento: non dovrebbe essere convocato

Francesco Camarda assente dell'ultima ora all'allenamento del Milan, alla vigilia dell'Olympiacos: non dovrebbe essere convocato

Dopo Luka Modric e Strahinja Pavlovic, si aggiunge una terza defezione in casa Milan in vista della partita di domani contro l'Olympiacos. Come riporta l'inviato di MilanNews.it a Milanello, infatti, questa mattina Francesco Camarda è assente dall'allenamento di rifinitura che la squadra ha cominciato poco dopo le ore 11.

Secondo quanto appreso dall'inviato di MilanNews.it, Francesco Camarda ha accusato un problema alla caviglia e non dovrebbe essere convocato per la trasferta di Atene contro l'Olympiacos. Se così fosse la lista degli indisponibili di Ruben Amorim si allungherebbe ulteriormente: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic e Camarda. In attacco dunque oltre a Gonçalo Ramos, nel ruolo di centravanti rimane a disposizione l'unica soluzione alternativa Alphadjo Cisse, che già era stata preferita nel corso della gara contro il Frosinone di domenica.