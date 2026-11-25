Gozzini: "Servirà il miglior Milan, con lo spirito migliore e gli uomini migliori"

Il commento di Alessandra Gozzini su cosa si aspetta dal Milan nella partita contro l'Olympiacos di domani pomeriggio alle 18.45 italiane

La giornata di domani sarà cruciale per il Milan che in Europa League si ritrova con le spalle al muro. C'è poco da girarci intorno, il 28° posto al giro di boa non era la posizione in cui ci si aspettava di vedere il club rossonero e ora per centrare la top 8 serve un mezzo miracolo, mentre per non lasciarsi sfuggire i playoff non bisogna più perdere punti. A partire dalla gara di domani ad Atene, dove il Milan affronterà un Olympiacos carico e imbattuto in campo europeo in questa stagione. Sulla partita si è espressa Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Alessandra Gozzini ha parlato dell'impegno di domani sera del Milan ad Atene contro l'Olympiacos, in Europa League: "Nello stadio dell’Olympiacos il Milan si giocherà l’occasione per risalire nella classifica europea senza più potersi permettere di stazionare al ventottesimo posto, a meno di non volere prendere una via d’uscita anticipata. Servirà il miglior Milan, con lo spirito migliore e gli uomini migliori: Jashari avrò sul suo fianco Rabiot e davanti Pulisic a differenza di quanto successo nelle altre tre occasioni"