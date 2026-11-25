Gozzini: "Servirà il miglior Milan, con lo spirito migliore e gli uomini migliori"
La giornata di domani sarà cruciale per il Milan che in Europa League si ritrova con le spalle al muro. C'è poco da girarci intorno, il 28° posto al giro di boa non era la posizione in cui ci si aspettava di vedere il club rossonero e ora per centrare la top 8 serve un mezzo miracolo, mentre per non lasciarsi sfuggire i playoff non bisogna più perdere punti. A partire dalla gara di domani ad Atene, dove il Milan affronterà un Olympiacos carico e imbattuto in campo europeo in questa stagione. Sulla partita si è espressa Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport.
Alessandra Gozzini ha parlato dell'impegno di domani sera del Milan ad Atene contro l'Olympiacos, in Europa League: "Nello stadio dell’Olympiacos il Milan si giocherà l’occasione per risalire nella classifica europea senza più potersi permettere di stazionare al ventottesimo posto, a meno di non volere prendere una via d’uscita anticipata. Servirà il miglior Milan, con lo spirito migliore e gli uomini migliori: Jashari avrò sul suo fianco Rabiot e davanti Pulisic a differenza di quanto successo nelle altre tre occasioni"
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