Montella: "Il Milan era il mio sogno, da bambino stravedevo per van Basten"

Il commento di Vincenzo Montella che ricorda la sua avventura sulla panchina del Milan

Vincenzo Montella è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, reduce dalla fine della sua esperienza, comunque fortunata al netto dell'epilogo, con la nazionale della Turchia. Tra i temi che ha affrontato ai microfoni della rosea, l'ex tecnico del Milan è tornato anche sulla sua avventura sulla panchina rossonera su cui ha conquistato un trofeo, la Supercoppa Italiana, e il ritorno in Europa dopo alcuni anni di magra.

Il commento di Vincenzo Montella sulla sua esperienza come allenatore del Milan: "Ci tengo a dire che era il mio sogno. Io da bambino tifavo per il Milan dei campioni, stravedevo per Marco van Basten. Berlusconi era un signore, anche se spesso voleva mettere bocca e indirizzare le scelte. Era abituato a una squadra di Palloni d’oro, ma noi non ne avevamo. Scherzando gli dicevo che se me ne avesse comprato uno avrei giocato un calcio offensivo anche io"