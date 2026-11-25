Milan, nuovi esami per Pavlovic prima di poter tornare in campo a pieno regime

Strahinja Pavlovic non sarà a disposizione domani sera di Ruben Amorim per la sfida di Europa League in casa dell'Olympiacos

Strahinja Pavlovic non sarà a disposizione domani sera di Ruben Amorim per la sfida di Europa League in casa dell'Olympiacos. Il difensore serbo, tornato in campo domenica contro il Frosinone, si sottoporrà nelle prossime ore a nuovi esami per concludere il percorso di accertamenti dopo "gli episodi di coliche in via di risoluzione". Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, ma non è da escludere che possa saltare anche la trasferta di lunedì in campionato contro il Cagliari.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega in vista del match di domani ad Atene: "Cambia il centrocampo ma non la difesa, nonostante Strahinja Pavlovic torni nella lista degli indisponibili rossoneri: il serbo non volerà in Grecia per concludere il percorso di accertamenti dopo "gli episodi di coliche in via di risoluzione". In sostanza, nuovi e ultimi esami prima di poter tornare in campo a pieno regime. Dopo aver saltato la trasferta di Genova e il precedente turno di Europa League contro il Ferencvaros, Pavlovic era tornato in campo nel quarto d’ora finale con il Frosinone. Test utile a rimettere minuti nelle gambe e constatare la risposta del fisico. Non è detto che, senza biglietto per il viaggio in Grecia, Pavlovic torni disponibile per la successiva trasferta di Cagliari. Verrà valutato giorno dopo giorno. La difesa contro l’Olympiacos non cambierà, almeno al centro: sarà ancora Diawara a far coppia con De Winter. Il reparto però riaccoglie Fikayo Tomori, oggi in gruppo dopo quasi un mese d’assenza: subì una lesione muscolare nella partita col Bologna. Dopo un’estate ai margini, Fik è di nuovo considerato parte integrante del gruppo".