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Gli infortunati diventano 9: anche Bartesaghi non convocato
MilanNews.it
Nuovo problema per un giocatore del Milan: Bartesaghi non convocato per la trasferta di Europa League in Grecia
Ancora brutte notizie per Ruben Amorim: la conta degli infortunati sale a nove. Apprende la redazione di MilanNews.it che Davide Bartesaghi non è stato convocato per la trasferta di Europa League in Grecia a causa di una peritendinite alla gamba destra.
di Antonello Gioia.
INFORTUNATI MILAN, LA SITUAZIONE
Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra
Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra
Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare
Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia
Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali
Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro
Francesco Camarda - Problema alla caviglia
Pietro Terracciano - Problema fisico
Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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