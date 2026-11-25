Verso Olympiacos-Milan: i rossoneri non hanno mai vinto al Pireo

Il Milan sarà impegnato domani sera in casa dell'Olympiacos dove non ha mai vinto nella sua storia

Domani sera alle 18.45 il Milan affronterà in trasferta l'Olympiacos nella sfida valida per la 5^ giornata della fase campionato di Europa League. Per i rossoneri di Ruben Amorim, che finora ha perso tre partite e dunque ha l'obbligo di tornare a casa con i tre punti in tasca, non sarà un impegno facile sia perchè i greci sono imbattuti (tre successi e un pareggio), sia perchè nella sua storia il Diavolo non ha mai vinto allo stadio Pireo di Atene (ha pareggiato 2-2 nel 1959 e ha perso 3-1 nel 2018). Lo riferisce il sito della UEFA.

Il programma completo della quinta giornata di Europa League:

Giovedì 26 novembre 2026﻿

Ore 18.45

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

Salzburg - Ararat-Armenia

Viktoria Plzeň - Benfica

GNK Dinamo - Leverkusen

Olympiacos - Milan

Marseille - Levski Sofia

Union SG - Lech Poznań

Celta - Bournemouth

Ore 21.00

Sparta Praha - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Real Sociedad

Ferencváros - Celje

Juventus - Omonia

N.E.C. Nijmegen - Rennes

OFI Crete - Anderlecht

Lyon - Lillestrøm

Torreense - Celtic

Sunderland - Jagiellonia

Hoffenheim - Sturm Graz