Verso Olympiacos-Milan: i rossoneri non hanno mai vinto al Pireo
Domani sera alle 18.45 il Milan affronterà in trasferta l'Olympiacos nella sfida valida per la 5^ giornata della fase campionato di Europa League. Per i rossoneri di Ruben Amorim, che finora ha perso tre partite e dunque ha l'obbligo di tornare a casa con i tre punti in tasca, non sarà un impegno facile sia perchè i greci sono imbattuti (tre successi e un pareggio), sia perchè nella sua storia il Diavolo non ha mai vinto allo stadio Pireo di Atene (ha pareggiato 2-2 nel 1959 e ha perso 3-1 nel 2018). Lo riferisce il sito della UEFA.
Il programma completo della quinta giornata di Europa League:
Giovedì 26 novembre 2026
Ore 18.45
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
Salzburg - Ararat-Armenia
Viktoria Plzeň - Benfica
GNK Dinamo - Leverkusen
Olympiacos - Milan
Marseille - Levski Sofia
Union SG - Lech Poznań
Celta - Bournemouth
Ore 21.00
Sparta Praha - AZ Alkmaar
Crystal Palace - Real Sociedad
Ferencváros - Celje
Juventus - Omonia
N.E.C. Nijmegen - Rennes
OFI Crete - Anderlecht
Lyon - Lillestrøm
Torreense - Celtic
Sunderland - Jagiellonia
Hoffenheim - Sturm Graz
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