Italia U15, i 66 convocati del ct Battisti per il Torneo di Natale

I 66 migliori calciatori italiani Under 15, suddivisi in tre squadre da 22 elementi ciascuna, si affronteranno in un triangolare nel weekend a Novarello

Il sito della FIGC riporta l'elenco dei 66 giocatori convocati dal ct dell'Italia Under 15 Enrico Battisti per il Torneo di Natale che si terrà a Novarello dal 27 a 29 novembre. "Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 66 calciatori, tutti nati nel 2012, con l’unica eccezione dell’attaccante classe 2013 del Genoa, Alessandro Criscito, figlio d’arte di Domenico – 26 presenze e un gol con la Nazionale A – e fratello di Alfredo, anch’egli in forza ai liguri, che compare nell’elenco dei difensori. I convocati saranno suddivisi in tre squadre (Selezione A, Selezione B e Selezione C), composte da 22 elementi ciascuna, che si affronteranno in un torneo triangolare all’italiana. La manifestazione inizierà venerdì 27 novembre (ore 15) con la partita tra le selezioni A e B, mentre la Selezione C scenderà in campo sabato 28 (ore 15) e domenica 29 novembre (ore 11), nell’ordine prima contro la perdente e poi contro la vincente della gara inaugurale" spiega il sito della Federazione.

Questo l'elenco dei convocati, in cui ci sono anche tre giovani calciatori del Milan:

PORTIERI: Christian Basso (Torino), Leonardo Brigante (Torino), Gianluca D’Alfonso (Monza), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Mattia Manca (Roma), Vittorio Zazzera (Como);

DIFENSORI: Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Giovanni Biagioli (Fiorentina), Thomas Boeri (Pisa), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Christian Carmelo Donato (Como), Filippo Ferrara (Napoli), Riccardo Fiori (Cagliari), Luis Hinteregger (Torino), Alessandro Lupica (Milan), Daniel Mazzei (Lazio), Nicholas Morigi (Bologna), David Moscatelli (Sassuolo), Alessio Piu (Fiorentina), Samuele Rufo (Lazio), Marco Silvestrelli (Modena), Matteo Sorzato (Vicenza), Francesco Mathis Ventura (Inter), Eric Vian (Juventus), Lorenzo Zauri (Lazio);

CENTROCAMPISTI: Fabrizio Bacciu (Cagliari), Samuele Di Vita (Genoa), Christian Imbembo (Fiorentina), Malick Koite (Atalanta), Giuseppe Loreto (Torino), Maicol Lugaro (Inter), Alessandro Mancini (Lazio), Riccardo Melotto (Como), Sebastiano Modenese (Hellas Verona), Thomas Musella (Parma), Matar Diaw Ndiaye (Venezia), Vittorio Pistonina (Torino), Diego Porcu (Cagliari), Luigi Pugliese (Catanzaro), Edoardo Rubin (Modena), Mario Tambaro (Napoli), Badereddine Taouizi (Atalanta), Simone Turrini (Roma);

ATTACCANTI: Bryan Gianni Aramini (Juventus), Marco Bellarosa (Parma), Nicolò Bini (Atalanta), Gabriele Bove (Roma), Omar Canu (Fiorentina), Marco Aurelio Conti (Como), Alessandro Criscito (Genoa), Mattia Fazzalari (Juventus), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Angelo Cristiano Martello (Juventus), Manuel Pasini (Atalanta), Dubem Okechukwu (Manchester City), Riccardo Piras (Lazio), Rayan Reguig (Roma), Giuseppe Sanna (Cagliari), Nicolas Zanella (Vicenza), Giuseppe Zanini (Sassuolo).