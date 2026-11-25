Cisse non si ferma più. Marinozzi: "La sua capacità di finalizzare è sorprendente. Grand colpo del Milan"
Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato anche di Alphadjo Cisse, in gol anche domenica contro il Frosinone e autore finora già di nove reti in questa stagione con la maglia del Milan. Queste le sue parole: "La sua capacità di finalizzare è sorprendente. Ho sentito e letto anche un po' di commenti particolari che mi hanno sorpreso sulla sua mobilità e sulla sua posizione. Cisse non è un esterno da uno contro uno, ma è un giocatore da rifinitura, è un creativo, è uno che si inserisce lì nel mezzo spazio e o finalizza, come sta facendo in questo momento, o crea per i compagni.
Non è uno che sta con i piedi sulla linea alla Moreira e alla Chukwueze, è un altro tipo di calciatore che magari può partire da sinistra per poi andare nel mezzo spazio, rifinire, finalizzare, ed è veramente un bel colpo, perché poi anche il sentirlo parlare mi sembra un ragazzo posato, moderato, umile. E mi piace quello che sta costruendo il Milan".
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