Cisse non si ferma più. Marinozzi: "La sua capacità di finalizzare è sorprendente. Grand colpo del Milan"

Il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato l'ottimo rendimento avuto finora dal Alphadjo Cisse con la maglia del Milan

Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato anche di Alphadjo Cisse, in gol anche domenica contro il Frosinone e autore finora già di nove reti in questa stagione con la maglia del Milan. Queste le sue parole: "La sua capacità di finalizzare è sorprendente. Ho sentito e letto anche un po' di commenti particolari che mi hanno sorpreso sulla sua mobilità e sulla sua posizione. Cisse non è un esterno da uno contro uno, ma è un giocatore da rifinitura, è un creativo, è uno che si inserisce lì nel mezzo spazio e o finalizza, come sta facendo in questo momento, o crea per i compagni.

Non è uno che sta con i piedi sulla linea alla Moreira e alla Chukwueze, è un altro tipo di calciatore che magari può partire da sinistra per poi andare nel mezzo spazio, rifinire, finalizzare, ed è veramente un bel colpo, perché poi anche il sentirlo parlare mi sembra un ragazzo posato, moderato, umile. E mi piace quello che sta costruendo il Milan".