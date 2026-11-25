La FIGC rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne. Malagò: “Tradurre ogni giorno le parole in gesti concreti”

Gianluigi Donnarumma, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Pio Esposito, Riccardo Calafiori e Annamaria Serturini sono i volti protagonisti della campagna di comunicazione della Federazione

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, la FIGC prosegue nella sua opera di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere sotto ogni forma: non soltanto come una serie ancora troppo frequente di episodi di cronaca, ma come un fenomeno culturale e sociale legato a stereotipi e mancato riconoscimento della libertà e dell’autonomia delle donne. Gianluigi Donnarumma, Cristiana Girelli, Laura Giuliani, Pio Esposito, Riccardo Calafiori e Annamaria Serturini sono i volti protagonisti della campagna di comunicazione della Federazione.



È una lite? No, è violenza. È gelosia? No, è controllo. È protezione? No, è possesso. C’è solo una risposta giusta: dal 2006, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha istituito attraverso il numero 1522 un servizio gratuito di pubblica utilità con l’obiettivo di sviluppare un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. E la FIGC, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ribadisce l’invito a comporre il 1522 per le vittime di ogni forma di violenza o stalking.

“La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l’intera società e che non possiamo permetterci di ignorare – ha dichiarato il Commissario Straordinario della FIGC,–. La FIGC è impegnata da anni in un percorso di sensibilizzazione e responsabilizzazione, attraverso campagne che vedono protagonisti i calciatori e le calciatrici delle nostre Nazionali, perché il calcio, grazie alla sua forza popolare e al suo straordinario potere comunicativo, può e deve contribuire a diffondere una cultura del rispetto. Non basta ricordare questa giornata: occorre tradurre ogni giorno le parole in gesti concreti, educando soprattutto le nuove generazioni al valore della parità, del rispetto e del rifiuto di ogni forma di violenza. È una responsabilità collettiva dalla quale nessuno può sentirsi escluso”.

Per l’occasione, come già accaduto negli anni precedenti, anche questa sera la facciata dell’Auditorium del Centro Tecnico Federale di Coverciano – dove in questi giorni la Nazionale Femminile sta preparando il play-off contro la Finlandia per l’accesso al Mondiale – sarà illuminata di rosso.