Rinnovo Rabiot, Caravello: "È sceso in campo anche Cardinale, è fondamentale per il Milan"
L'agente Danilo Caravello, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato dei rinnovi di contratti di alcuni top player della Serie A, tra cui anche Adrien Rabiot:
A Napoli si parla del rinnovo di McTominay, con una richiesta di almeno 7 mln a stagione. Come finirà?
"In Italia nessuna società può garantire un ingaggio del genere. Anche Thuram guadagna 6,5 e sta chiedendo un rinnovo a quelle cifre. Questi ingaggi in Italia si fa fatica a darli. Penso che l'Italia è un calcio che può permettersi un tetto agli ingaggi, per alcuni è un trampolino di lancio per andare a prendere ingaggi di questo tipo".
Calhanoglu è un altro che deve rinnovare, così come Rabiot:
"Sono tutte scelte che ti porteranno a fare il mercato. Tutte queste squadre devono rimanere competitive a livello tecnico e di bilanci. Ci sarà sicuramente qualche cessione dolorosa. Sono giocatori importanti questi. Per Rabiot è sceso in campo Cardinale, è fondamentale per il Milan e lo rinnoverei. Thuram lo rinnoverei di sicuro, ma è anche appetibile sul mercato. Sono giocatori che fanno la differenza in Italia, ma se arrivano offerte milionarie verranno ceduti per monetizzare e fare mercato".
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