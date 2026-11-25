Marinozzi crede nel Milan: "Mi piace. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro"
In merito alla vittoria di domenica del Milan in campionato contro il Frosinone per 5-1 grazie all'autogol di Calvani e alle reti di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic, il giornalista Andrea Marinozzi ha dichiarato in un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Quella contro il Frosinone è stata una partita di transizioni, una partita di velocità e di spazio, una partita pazza che succede spesso quando c'è in campo il Frosinone. Ci sono stati tanti cambi di possesso, con Modric che ha rotto una marea di linee avversarie e ha superato la pressione con palloni illuminanti giocati benissimo per le frecce che poi hanno attaccato lo spazio, Rabiot e Moreira su tutti.
Il Milan a me piace, lo dico da tempo: mi piace il percorso di questa squadra, mi piace come la stanno costruendo. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro, con tanti giocatori che non sono ancora all'apice della loro carriera, ma possono arrivarci e partono da una base molto alta".
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