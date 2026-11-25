Marinozzi crede nel Milan: "Mi piace. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro"

Il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato della vittoria del Milan di Ruben Amorim contro il Frosinone

In merito alla vittoria di domenica del Milan in campionato contro il Frosinone per 5-1 grazie all'autogol di Calvani e alle reti di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic, il giornalista Andrea Marinozzi ha dichiarato in un video pubblicato sul suo canale YouTube: "Quella contro il Frosinone è stata una partita di transizioni, una partita di velocità e di spazio, una partita pazza che succede spesso quando c'è in campo il Frosinone. Ci sono stati tanti cambi di possesso, con Modric che ha rotto una marea di linee avversarie e ha superato la pressione con palloni illuminanti giocati benissimo per le frecce che poi hanno attaccato lo spazio, Rabiot e Moreira su tutti.

Il Milan a me piace, lo dico da tempo: mi piace il percorso di questa squadra, mi piace come la stanno costruendo. È una squadra forte nel presente, ma in evoluzione per il futuro, con tanti giocatori che non sono ancora all'apice della loro carriera, ma possono arrivarci e partono da una base molto alta".