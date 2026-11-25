Europa League 26-27, la classifica marcatori: Cisse a quota tre gol
Il sito della UEFA riporta la classifica marcatori dell'Europa League 2026-2027 dopo le prime quattro giornate della fase campionato: "L'attaccante del N.E.C. Nijmegen, Bryan Linssen, e quello della GNK Dinamo, Dion Beljo, hanno entrambi segnato nella quarta giornata, portandosi in testa alla classifica dei marcatori della UEFA Europa League 2026/27. Linssen ha segnato una doppietta nel 3-1 del N.E.C. Nijmegen in casa contro l'Omonia, mentre Beljo è andato in gol nel 2-0 della GNK Dinamo in trasferta contro il Sunderland. Entrambi sono adesso a quota quattro gol.
Sette giocatori seguono a breve distanza con tre gol. Tra questi c'è Rayan del Bournemouth, il cui gol sul finale in casa dello Slavia Praha alla quarta giornata ha aiutato i Cherries a restare a punteggio pieno. A tre reti anche Kolo Muani, che è andato in gol nel 2-1 della Juventus in casa dell'AZ Alkmaar.
Classifica marcatori Europa League 2026/27
4 Dion Beljo (GNK Dinamo)
4 Bryan Linssen (N.E.C. Nijmegen)
3 Alphadjo Cisse (AC Milan)
3 Sergio Gómez (Real Sociedad)
3 Yeremy Pino (Crystal Palace)
3 Kolo Muani (Juventus)
3 Rayan (Bournemouth)
3 Nick Woltemade (Juventus)
3 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros)".
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