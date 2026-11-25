Amorim presenta l'Olympiacos: "È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha parlato oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Olympiacos, Ruben Amorim ha dichiarato sulla squadra greca:

Come descriveresti l'Olympiacos come squadra?

"Grazie per l'accoglienza. È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a lui".