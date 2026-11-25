Amorim: "Aiutare Ramos? Non solo lui, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti"
Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Olympiacos:
Cosa chiede alla squadra per domani? Più volume in attacco? Come pensa di sostenere Ramos?
"Non è aituare Ramos, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori. Contro l'Olympiacos sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare".
Come descriveresti l'Olympiacos come squadra?
"Grazie per l'accoglienza. È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a luI".
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