Jashari e la sfida con il connazionale Freuler: "Ne abbiamo parlato in nazionale. Non vedo l'ora di incontrarlo e di batterlo"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, anche Ardon Jashari è intervenuto oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Queste le parole di Ardon Jashari in conferenza stampa sulla sfida di domani contro l'Olympiacos:

Domani affronterai Freuler, tuo compagno di Nazionale

"Avrò un'extra motivazione. Abbiamo parlato di questa partita mentre eravamo in Nazionale. Non vede l'ora di giocare contro di noi ed anche io non vedo l'ora di giocare contro di lui. Sarà una grande partita. Non vedo l'ora di incontrarlo e di batterlo".

Ti sei acceso domenica: qual è il tuo livello adesso? Cosa puoi dare ancora?

"Buona domanda. So che posso fare molto meglio. Penso che adesso la gara contro il Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare. Ma sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di se, così che club, allenatore e tifosi possano vedere cosa sono in grado fare".