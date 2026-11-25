News Amorim a Sky: "Camarda ha dolore alla caviglia ma è un problema piccolo. Bene il rientro di Tomori, può giocare al posto di Gila"

Mister Ruben Amorim è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Olympiacos-Milan di Europa League. Queste le sue dichiarazioni dallo stadio greco:

Domani sarai emozionato di giocare ad Atene? Stadio diverso, ma è una città che è molto importante nella storia del Milan.

“Non so. Penso che sia sempre la stessa emozione. A volte è difficile mettere la maglietta dell’allenamento e sentirsi l’allenatore del Milan. Provo sempre la stessa emozione e la stessa responsabilità: a San Siro è il luogo in cui sento di più il legame con i tifosi. Domani sarà speciale se vinceremo”.

Domani è davvero cruciale per il percorso in Europa League?

“Penso sia chiaro, non solo per i risultati e per i punti che dobbiamo fare, ma anche per quello che voglio che la squadra percepisca. Dobbiamo esprimerci, al di là dell’ambiente e dell’avversario. Dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare tutto per farlo”.

Vuoi vedere gli stessi principi visti contro il Frosinone?

“È una partita diversa, con una storia diversa, ma voglio vedere gli stessi principi. Voglio che siamo competitivi. Col Ferencvaros non lo siamo stati, siamo stati un po’ molli. Essere competitivi in ogni aspetto è la prima cosa”.

Domani è più testa o più tattica?

“Penso che sia tutto. Cominciamo con l’essere competitivi, possiamo trovare delle soluzioni. Quando siamo competitivi possiamo vincere ogni partita. Poi dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo vincere, ma anche giocare meglio”.

Sugli infortunati:

“Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori sono pronti per tornare ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere”.