Federica Brignone dice addio allo sci. Il Milan celebra la sua grande tifosa: "Hai ispirato tutti noi. Siamo con te!"

Federica Brignone, grande tifosa milanista, ha annunciato la sua decisione di lasciare lo sci. Anche il Milan l'ha celebrata sui social

Nelle scorse ore, Federica Brignone ha annunciato il suo addio allo sci con questo messaggio sui social: "Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica! È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un'ultima volta per salutare questo mondo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. A presto e grazie".

Brignone non ha mai nascosto la sua fede rossonera e per questo anche il Milan ha voluto dedicarle un post su X per celebrare la sua meravigliosa carriera: "Hai ispirato tutti noi, e lo farai sempre. Siamo con te, Federica!".