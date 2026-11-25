Jashari spiega: "Devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre"

Alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos, anche Ardon Jashari è intervenuto oggi in conferenza stampa ad Atene allo stadio Georgios Karaiskakis

Ardon Jashari, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha commentato così il suo momento:

Ti sei acceso domenica: qual è il tuo livello adesso? Cosa puoi dare ancora?

"Buona domanda. So che posso fare molto meglio. Penso che adesso la gara contro il Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare. Ma sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di se, così che club, allenatore e tifosi possano vedere cosa sono in grado fare".

In cosa stai lavorando, su quali aspetti?

"Nel passato, dove ho già giocato, avevo un ruolo centrale in squadra, o nell'undici iniziale. Quindi giocavo sempre. Penso che con il Milan devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre, ed è una cosa che non ho sviluppato in passato. Spero che in un momento spero di essere così decisivo anche nel Milan".