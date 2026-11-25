Amorim fa il punto sugli infortunati: "Bartesaghi si è fatto male con il Frosinone, per Camarda nulla di grave"

In vista dell'imminente sfida di domani sera tra Olympiacos e Milan, mister Amorim ha voluto commentare la gara e il rendimento dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport. Questo un breve estratto del suo discorso sul punto relativo agli infortunati in casa Milan:

AMORIM FA IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

“Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori sono pronti per tornare ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere”.

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“Penso sia chiaro, non solo per i risultati e per i punti che dobbiamo fare, ma anche per quello che voglio che la squadra percepisca. Dobbiamo esprimerci, al di là dell’ambiente e dell’avversario. Dobbiamo vincere la partita e dobbiamo fare tutto per farlo”.