Jashari: "Lavoro ogni giorno per essere la versione meglio di me stesso, non sono ancora soddisfatto"
Ardon Jashari, centrocampista del Milan ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Olympiacos-Milan, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 18.45 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. Ecco un estratto delle sue considerazioni:
JASHARI VERSO LA SFIDA DI DOMANI SERA
"So che posso fare molto meglio. Penso che adesso la gara contro il Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare. Ma sto lavorando ogni giorno per essere la versione migliore di se, così che club, allenatore e tifosi possano vedere cosa sono in grado fare. Sto lavorando su aspetti passati, dove ho già giocato, avevo un ruolo centrale in squadra, o nell'undici iniziale. Quindi giocavo sempre. Penso che con il Milan devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre, ed è una cosa che non ho sviluppato in passato. Spero che in un momento spero di essere così decisivo anche nel Milan".
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