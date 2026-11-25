Jashari positivo: "La vittoria contro il Frosinone ha portato buon umore al gruppo"

Ardon Jashari, centrocampista del Milan ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Olympiacos-Milan, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 18.45 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. Ecco un estratto delle sue considerazioni emerse della conferenza stampa di questa sera. Lo svizzero parla così del buon momento di forma della squadra dopo la vittoria casalinga contro il Frosinone:

Stai tornando ad essere quel calciatore che abbiamo visto a Brugge?

"Mi piace anche essere quel tipo di giocatore che può aiutare la squadra anche con la mia personalità in campo. Se confrontiamo, per esempio, ora le competizioni, per noi come squadra e anche per ogni giocatore come me, è importante vincere le partite e finora l'abbiamo fatto molto bene in Serie A. Ora è una competizione diversa che iniziamo, questa è la verità. E domani è una grande, grande opportunità, ma anche, diciamo, c'è una sorta di pressione per tutti noi. E penso che la partita contro il Frosinone sia la Serie A, è una competizione diversa, ma comunque per tutti i giocatori, ha portato buon umore, una buona atmosfera e domani dobbiamo essere pronti a a competere e a vincere la partita".