Amorim suona la carica: "Col Ferencvàros troppo molli, voglio una squadra sempre competitiva"

In vista dell'imminente sfida di domani sera tra Olympiacos e Milan, mister Amorim ha voluto commentare la gara e il rendimento dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport. Questo un breve estratto del suo discorso sulla mentalità del Milan, sempre competitiva in ogni situazione:

DOMANI COME COL FROSINONE?

“È una partita diversa, con una storia diversa, ma voglio vedere gli stessi principi. Voglio che siamo competitivi. Col Ferencvaros non lo siamo stati, siamo stati un po’ molli. Essere competitivi in ogni aspetto è la prima cosa. Emozione? Penso che sia sempre la stessa emozione. A volte è difficile mettere la maglietta dell’allenamento e sentirsi l’allenatore del Milan. Provo sempre la stessa emozione e la stessa responsabilità: a San Siro è il luogo in cui sento di più il legame con i tifosi. Domani sarà speciale se vinceremo. Sui giocatori infortunati vi dico che Bartesaghi ha avuto un problema e ho dovuto sostituirlo all’intervallo (contro il Frosinone, ndr) Camarda ha dolore alla caviglia. Si stava allenando bene ma ha sentito dolore. Ma penso sia un problema piccolo. Abbiamo comunque tanti giocatori. Tomori torna ed è importante per noi perché gioca nella posizione di Gila. Penso che alcuni giocatori sono pronti per tornare ma noi dobbiamo essere pronti per ogni partita e giocare sempre per vincere”.