Una bolgia greca per il Milan: contro l'Olympiacos lo stadio sarà sold-out

Per il Milan di Ruben Amorim, quella di domani sera sarà una sfida proibitiva in un ambiente caldo, caldissimo. Al "Pireo" I rossoneri saranno attesi da una squadra che, davanti al proprio pubblico sa trasformarsi. Lo sa bene proprio il Diavolo, che, su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri.

Come confermato dall'Olympiacos sul proprio account Instagram, la gara di domani sera contro il Milan sarà sold-out.