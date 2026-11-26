Ecco perché continuo a preferire Orsato. Figc: tra Malagò e Galliani decide Abete. Troppi assenti per uscire vivi dal Pireo

Caso Rocchi. È diventata pubblica la decisione del gip di Monza Maria Letizia Brambilla di archiviare il fascicolo girato dalla procura di Milano per competenza territoriale e riferito alle famose “bussate” nella sala var di Lissone e che avevano portato Rocchi e Gervasoni all’accusa di frode sportiva. L’indagine è stata archiviata con la seguente motivazione: “Le intercettazioni descrivono una gestione eccessivamente informale, un linguaggio imprudente, attenzione alle lamentele dei club e non consentiti interventi al var”. Poiché molti di noi abbiamo letto le intercettazioni contenute nel fascicolo sarebbe istruttivo capire a quali altri club si riferisce il gip di Monza. A titolo di informazione, poiché è documentato che con Rocchi parlavano soltanto i dirigenti dei club addetti a quel ruolo ricordo l’elenco: Juve, Inter, Lazio e Parma. A mio parere personale i “non consentiti interventi al var” è l’addebito meno importante: nella sostanza erano effettuati per evitare un errore. La conclusione, penale, della vicenda, conforta ulteriormente la mia posizione: con Orsato a capo della Can è impensabile che ci possa essere “attenzione alle lamentele dei club” che non significa un minore numero di errori degli arbitri. Quelli ci saranno sempre.

Elezione Figc. Ho notato che col trascorrere dei giorni anche i media che erano partiti, lancia in resta, convinti che il 14 dicembre l’elezione numero due di Malagò sarebbe stata scontata, hanno cominciato a frenare. Consapevoli, probabilmente, del fatto che la campagna elettorale potrebbe riservare qualche sorpresa. Secondo “CalcioeFinanza”, nel panorama della serie A, la Juve ha rotto gli indugi e si è spostata su Galliani. Così come sarebbe impensabile che il Milan non si schierasse convintamente dalla parte del suo ex amministratore delegato dell’era Berlusconi (con 29 trofei in 31 anni). Il punto però è un altro. Nell’urna risulteranno decisivi i voti dei dilettanti. Nell’area del tifo milanista ci sono alcuni che non vedono di buon occhio il connubio Marotta-Galliani. Vorrei ricordare che in passato c’è stato un altro caso. Ai tempi Juve e Milan, guidati da Giraudo e Galliani, avevano dato vita all’alleanza politica riferita ai diritti televisivi e alla presidenza della lega serie A. Non annacquava la rivalità sportiva, anzi la esaltava. Vi ricordate il famoso recupero della giornata di campionato cancellata per la morte del Papa?

Inferno del Pireo. Il piano iniziale di Amorim era di affrontare la trasferta ad Atene con tutti i titolarissimi approfittando -per la prima volta- di un impegno successivo (Cagliari) fissato di lunedì con la speranza di superare lo stress test greco. Il gran numero di infortunati (dopo Modric anche Camarda e Bartesaghi) ha costretto il tecnico a qualche scelta diversa. Continuo a pensarla a modo mio: senza Europa league, sarà più semplice procedere in campionato per centrare la zona Champions.