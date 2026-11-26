Olympiacos-Milan, dove vederla in tv e streaming (e gratis in chiaro!)
Dove vedere Olympiacos-Milan in diretta TV, in streaming e sul web. Ecco anche chi saranno i telecronisti e i bordocampisti del match.
DOVE VEDERE OLYMPIACOS-MILAN
Olympiacos-Milan, giovedì 26 novembre 2026
Ore: 18:45
Stadio: Geōrgios Karaiskakīs di Atene
TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (253), NOW, TV8 (in differita dalle 21:00)
Streaming: SkyGO, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it
TELECRONISTI SKY OLYMPIACOS-MILAN
Olympiacos-Milan di oggi alle 18.45 sarà trasmessa da Sky, come tutte le altre gare di Europa League. La TV satellitare ha affidato la telecronaca a Riccardo Gentile, mentre al commento tecnico spazio all'ex portiere Luca Marchegiani. Due gli inviati in Grecia: i giornalisti Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.
OLYMPIACOS-MILAN SU SKY, TELECRONISTI E INVIATI IN GRECIA
Telecronaca: Riccardo Gentile
Commento tecnico: Luca Marchegiani
Inviati in Grecia: Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan