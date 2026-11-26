Quinta giornata Europa League: il programma. Facile Juve, Milan d'anticipo
Si riporta il programma completo delle partite di Europa League in programma oggi, valide per la quinta giornata della League Phase.
Si riporta di seguito il programma completo delle partite di Europa League in programma oggi, valide per la quinta giornata della League Phase:
EUROPA LEAGUE, PARTITE ORE 18:45
Olympique Marsiglia - Levski Sofia
Beşiktaş - H. Beer Sheva
Viktoria Plzeň - Benfica
Union SG - Lech Poznań
Dinamo Zagabria - Leverkusen
RB Salzburg - Ararat-Armenia
Olympiacos - Milan
Celta Vigo - AFC Bournemouth
EUROPA LEAGUE, PARTITE ORE 21:00
SCU Torreense - Celtic
Sunderland - Jagiellonia Białystok
Crystal Palace - Real Sociedad
Juventus - Omonia
Sparta Praga - AZ
NEC - Rennes
Hoffenheim - Sturm
Lione - Lillestrøm
OFI - Anderlecht
Ferencváros - NK Celje
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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