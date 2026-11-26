La classifica di Europa League prima della quinta giornata: Milan molto indietro
Si riporta di seguito la classifica aggiornata della Europa League dopo quattro giornate disputate e in attesa della quinta, in programma oggi:
EUROPA LEAGUE, LA CLASSIFICA
Direttamente agli ottavi di finale
1. Benfica – 12 punti (10 gol di differenza reti)
2. AFC Bournemouth – 12 punti (9)
3. Ferencváros – 12 punti (8)
4. Union SG – 10 punti (8)
5. Juventus – 10 punti (7)
6. Olympiacos – 10 punti (3)
7. Leverkusen – 9 punti (7)
8. Beşiktaş – 7 punti (3)
Qualificate ai playoff
9. Dinamo Zagabria – 7 punti (1)
10. Levski Sofia – 7 punti (1)
11. Sunderland – 7 punti (0)
12. NEC – 7 punti (-1)
13. Lione – 7 punti (-1)
14. AZ – 6 punti (3)
15. Anderlecht – 6 punti (3)
16. OFI – 6 punti (1)
17. Rennes – 6 punti (1)
18. Omonia – 6 punti (-1)
19. SCU Torreense – 6 punti (-2)
20. Real Sociedad – 5 punti (5)
21. Crystal Palace – 5 punti (3)
22. Sparta Praga – 4 punti (0)
23. Hoffenheim – 4 punti (0)
24. Sturm – 4 punti (-3)
Eliminate
25. NK Celje – 4 punti (-4)
26. RB Salzburg – 4 punti (-5)
27. Celta Vigo – 3 punti (-2)
28. Milan – 3 punti (-3)
29. Jagiellonia Białystok – 3 punti (-3)
30. Viktoria Plzeň – 3 punti (-4)
31. Olympique Marsiglia – 3 punti (-4)
32. Celtic – 3 punti (-5)
EUROPA LEAGUE, I CRITERI DI QUALIFICAZIONE
Le prime otto squadre classificate si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre che si saranno classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, disputando i playoff, con le vincenti che accederanno agli ottavi: le squadre dal nono al sedicesimo posto affronteranno le squadre dal 17esimo al 24esimo, con una combinazione a sorteggio. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta. I club posizionati dal 25esimo posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club
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