Roma, Wesley prova a convincere Endrick a scegliere il club giallorosso: "Qui sarebbe accolto bene da noi e dai tifosi"

Il giocatore della Roma Wesley ha parlato del suo connazionale Endrick e ha raccontato di aver parlato con lui anche del suo futuro

Non è un mistero che il Milan sia da tempo sulle tracce di Endrick che a gennaio potrebbe lasciare il Real Madrid, anche se per il momento il tecnico dei Blancos José Mourinho continua ad opporsi alla sua cessione. Ma la lista delle pretendenti per il brasiliano è lunga e comprende anche la Roma. Intervistato da TNT Sports Brasil, l'esterno giallorosso Wesley ha raccontato di aver parlato con il suo connazionale del suo futuro e di aver invitato a scegliere il club romanista:

"Gli ho lanciato una piccola provocazione, gli ho detto: 'Vieni, vieni'. Ma spetta a lui decidere, è la sua carriera. Spero che, ovunque vada o anche se dovesse rimanere al Real Madrid, possa essere molto felice e vincente, perché è un bravo ragazzo e se lo merita. Se dovesse venire, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e anche da noi, naturalmente".