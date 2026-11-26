MN Chalaris: "Olympiacos senza il suo attaccante titolare da settembre e ora ha perso tre giocatori chiave del centrocampo"

Il giornalista greco Notis Chalaris ha parlato ai nostri microfoni in vista della sfida di stasera tra Olympiacos e Milan

Notis Chalaris, giornalista di gazzetta.gr, intervistato in esclusiva da Milannews.it, ha parlato così della sfida di stasera tra Olympiacos e Milan:

Olympiacos-Milan: in che condizioni si presenta la squadra greca a questa partita?

"La situazione potrebbe sicuramente essere migliore dal punto di vista degli infortuni. L’Olympiacos è senza il suo attaccante titolare, El Kaabi, da settembre e ora, in un breve lasso di tempo, ha perso tre giocatori chiave del centrocampo: Ese, Puertas e Chiquinho. È quindi comprensibile che per l’Olympiacos la partita non sarà affatto facile, soprattutto considerando che le sue alternative in Europa sono limitate. Detto questo, la situazione è migliorata dopo il cambio di allenatore, in particolare in termini di risultati. Alguacil ha trovato una formula efficace che rende l’Olympiacos solido in difesa, gli permette di dominare il possesso palla e lo aiuta a creare le condizioni giuste in fase offensiva".

Nove punti in quattro partite: che tipo di atmosfera ti aspetti domani allo stadio?

"Un’atmosfera simile a quella a cui abbiamo assistito qualche anno fa in Europa League, quando le due squadre si sono affrontate. Lo stadio sarà pienissimo, i tifosi credono nella loro squadra, soprattutto in Europa, e saranno presenti per tutti i 90 minuti. Ci aspettiamo un’atmosfera infuocata che renderà le cose difficili al Milan ancora prima che i suoi giocatori scendano in campo per il riscaldamento".