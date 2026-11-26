Dalla Germania: Milan, accordo totale con Krosche. Firma vicina

Il Milan e Markus Krosche hanno raggiunto un accordo su tutti i punti chiave del contratto. Firma e annuncio attesi a breve

Secondo quanto riferisce la Bild, Markus Krosche è sempre più vicino a diventare il nuovo Head of Football del Milan: lo sbarco del dirigente tedesco in rossonero è imminente dopo che ha raggiunto un accordo con il club di via Aldo Rossi su tutti i punti chiave del contratto. A breve sono attesi prima la firma e poi l'annuncio ufficiale da parte del Diavolo. Ricordiamo che per liberarlo dall'Eintracht Francoforte, il Milan ha pagato ai tedeschi un indennizzo tra i quattro e i cinque milioni di euro.

Non appena sarà operativo, Krosche dovrà pianificare con Ruben Amorim il prossimo mercato di gennaio nel quale il club milanista punta a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Le priorità sono soprattutto tre: un difensore centrale, un terzino sinistro e un attaccante.