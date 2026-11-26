Giudice e il cambio di rotta di Cardinale: "È pronto a spendere anche a gennaio"

Il giornalista Alessandro F.Gudice ha spiegato che, dopo gli importanti investimenti estivi, Cardinale è pronto a spendere sul mercato anche a gennaio

Il giornalista Alessandro F.Gudice, nel suo articolo di oggi sul Corriere dello Sport, ha commentato il cambio di rotta avuto da Gerry Cardinale rispetto al passato: "Dalla stagione in corso la proprietà ha cambiato strategia. Negli anni passati puntava a far crescere gradualmente il business, a tenere sotto controllo i costi e a sostenere la competitività sportiva reinvestendo la cassa che il club generava ogni anno. Un bilancio in pareggio, a parità di altre variabili finanziarie e patrimoniali, produce infatti una cassa grosso modo pari agli ammortamenti: nel caso del Milan quasi un centinaio di milioni.

Quest’anno Cardinale sembra essersi stufato, o forse semplicemente spazientito dall’incapacità di centrare gli obiettivi sportivi, e ha scelto di puntare su giocatori di peso, capaci di consentire un salto di qualità più tangibile. Una scelta che in passato si è rivelata rischiosa per altri club: chi ha speso prima dei risultati si è spesso ritrovato senza i ricavi necessari a sostenere gli investimenti. I costi, del resto, sono sempre certi; i ricavi, quanto mai incerti. A gennaio la linea sembra destinata a proseguire, ma non si potrà sbagliare: serviranno bravura e anche molta fortuna".