Prof. Bava: "Il Milan è patrimonialmente solido e non è esposto con le banche. Tra le big italiane è quella messa meglio"

Il professore Fabrizio Bava analizza lo stato di salute societario del Milan di Gerry Cardinale

Il professor Fabrizio Bava, Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell'Università di Torino, ha analizzato per FanPage.it lo stato di salute economico di Milan, Inter e Juventus. Secondo il professore i rossoneri sono quelli messi meglio. Di seguito la sua analisi.

Professore, una domanda secca: tra Juventus, Milan e Inter, al momento chi è messa meglio sul fronte societario?

"Il Milan. Nonostante abbia chiuso in perdita, a differenza dell'Inter, sostanzialmente non ha debito finanziario: non è esposto con le banche e presenta un'elevata solidità patrimoniale. Ha un problema di conto economico, legato anche alla partecipazione o meno alla Champions e ai risultati internazionali, ma patrimonialmente è molto solido. Non ha bisogno di supporto continuo da parte dei soci e, negli ultimi anni, ha comunque chiuso con utili, seppur modesti. Tutto sommato, a livello di bilancio, è quella messa meglio".

Il Milan con Cardinale sembra aver messo priorità al bilancio più delle altre, concorda?

"Sì. Il Milan ha venduto bene anche quando non si qualificava in Champions e ha messo a posto i conti prima di tutto. Nonè un caso se i tifosi dicevano ironicamente "abbiamo lo scudetto del bilancio": hanno patrimonio e non hanno debiti, anche se non hanno vinto niente di rilevante".

Cardinale e Scaroni parlano di strategia polisportiva, creare un sistema di altri sport attorno all'universo Milan. Come la vede?

"Sono strategie che è difficile giudicare adesso, ma hanno una logica: Andrea Agnelli diceva già anni fa che la Juve doveva diventare una "media company". Le squadre di calcio sono società di intrattenimento, capaci di attrarre milioni di tifosi fidelizzati e se una proprietà mette insieme sport diversi e seguiti possono crearsi sinergie. Nuovi tifosi, sponsorizzazioni più forti, visibilità maggiore: non è detto che funzioni, ma non è una strategia priva di senso, soprattutto per un fondo di investimento".

Scaroni, Marotta e Carnevali concordano invece tutti su un punto: "Meno male che sono arrivati i proprietari stranieri, altrimenti il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà". È questa la realtà di oggi?

"Hanno ragione. Si può rimpiangere il passato, ma se quel passato non c'è più bisogna valutare le alternative. L'alternativa al proprietario straniero è spesso un proprietario italiano povero, che spenderebbe meno e renderebbe il campionato ancora meno attrattivo. I fondi di investimento attratti dalla Serie A muovono invece risorse. Il mecenate alla Moratti non esiste più da anni e l'UEFA non accetta più certi ragionamenti: quando Platini introdusse il fair play finanziario, Real Madrid e Barcellona non fatturavano le cifre di oggi. Hanno però capito prima di altri che per comprare i migliori dovevano anche essere tra i migliori nei ricavi, e hanno investito sugli stadi".