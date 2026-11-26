Prof. Bava: "Il Milan è patrimonialmente solido e non è esposto con le banche. Tra le big italiane è quella messa meglio"
Il professor Fabrizio Bava, Ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell'Università di Torino, ha analizzato per FanPage.it lo stato di salute economico di Milan, Inter e Juventus. Secondo il professore i rossoneri sono quelli messi meglio. Di seguito la sua analisi.
Professore, una domanda secca: tra Juventus, Milan e Inter, al momento chi è messa meglio sul fronte societario?
"Il Milan. Nonostante abbia chiuso in perdita, a differenza dell'Inter, sostanzialmente non ha debito finanziario: non è esposto con le banche e presenta un'elevata solidità patrimoniale. Ha un problema di conto economico, legato anche alla partecipazione o meno alla Champions e ai risultati internazionali, ma patrimonialmente è molto solido. Non ha bisogno di supporto continuo da parte dei soci e, negli ultimi anni, ha comunque chiuso con utili, seppur modesti. Tutto sommato, a livello di bilancio, è quella messa meglio".
Il Milan con Cardinale sembra aver messo priorità al bilancio più delle altre, concorda?
"Sì. Il Milan ha venduto bene anche quando non si qualificava in Champions e ha messo a posto i conti prima di tutto. Nonè un caso se i tifosi dicevano ironicamente "abbiamo lo scudetto del bilancio": hanno patrimonio e non hanno debiti, anche se non hanno vinto niente di rilevante".
Cardinale e Scaroni parlano di strategia polisportiva, creare un sistema di altri sport attorno all'universo Milan. Come la vede?
"Sono strategie che è difficile giudicare adesso, ma hanno una logica: Andrea Agnelli diceva già anni fa che la Juve doveva diventare una "media company". Le squadre di calcio sono società di intrattenimento, capaci di attrarre milioni di tifosi fidelizzati e se una proprietà mette insieme sport diversi e seguiti possono crearsi sinergie. Nuovi tifosi, sponsorizzazioni più forti, visibilità maggiore: non è detto che funzioni, ma non è una strategia priva di senso, soprattutto per un fondo di investimento".
Scaroni, Marotta e Carnevali concordano invece tutti su un punto: "Meno male che sono arrivati i proprietari stranieri, altrimenti il nostro calcio sarebbe ancora più in difficoltà". È questa la realtà di oggi?
"Hanno ragione. Si può rimpiangere il passato, ma se quel passato non c'è più bisogna valutare le alternative. L'alternativa al proprietario straniero è spesso un proprietario italiano povero, che spenderebbe meno e renderebbe il campionato ancora meno attrattivo. I fondi di investimento attratti dalla Serie A muovono invece risorse. Il mecenate alla Moratti non esiste più da anni e l'UEFA non accetta più certi ragionamenti: quando Platini introdusse il fair play finanziario, Real Madrid e Barcellona non fatturavano le cifre di oggi. Hanno però capito prima di altri che per comprare i migliori dovevano anche essere tra i migliori nei ricavi, e hanno investito sugli stadi".
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