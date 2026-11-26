MN Chalaris: "Olympiacos in ottima forma fisica, in casa mette gli avversari sotto una pressione tremenda"

Il giornalista greco Notis Chalaris ha parlato ai nostri microfoni in vista della sfida di stasera tra Olympiacos e Milan

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, Notis Chalaris, giornalista di gazzetta.gr, ha presentato l'Olympiacos che affronterà stasera il Milan ad Atene:

Qual è il principale punto di forza della squadra di Alguacil?

"Direi che è il pressing. Si tratta di una filosofia simile a quella del precedente allenatore, Mendilibar. L’Olympiacos, soprattutto in casa, mette gli avversari sotto una pressione tremenda, utilizzando un approccio tattico che garantisce di non diventare vulnerabile in difesa. Credo che questo sia il principale punto di forza della squadra in questo momento".

Il Milan a cosa dovrebbe fare attenzione?

"La qualità individuale della maggior parte dei giocatori dell’Olympiacos e l’intensità che riescono a mantenere per tutta la partita. L’Olympiacos è una squadra in ottima forma fisica. Sa leggere gli avversari e individuare i punti deboli da sfruttare. Non sarà una serata facile per il Milan, soprattutto in uno stadio gremito".

Ci sono giocatori chiave assenti?

"Diversi, come ho già detto. El Kaabi è fuori gioco da un po’ di tempo e anche tre centrocampisti fondamentali hanno subito infortuni: Ese, Puertas e Chiquinho. I primi due, in particolare, sono nel club da anni e sanno esattamente come l’allenatore vuole che la squadra giochi. La loro assenza è significativa".