Siani: "Mi è capitato di discutere con amici che criticano Amorim per come ha gestito l'Europa League. Ma avete visto come va il Milan?!"

Fernando Siani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio elogiando la crescita del Milan di Ruben Amorim.

Fernando Siani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio elogiando la crescita del Milan di Amorim: "Secondo me è importante anche in generale parlare di questo Milan, perché mi è capitato di discutere con dei miei amici che continuavano a criticare Amorim per come ha gestito l'Europa League, per come ha sbagliato alcune letture con il Bologna a inizio campionato, per il tempo che ha impiegato a far giocare Rabiot in quella zona o perché all'inizio metteva Estupiñán. Ragazzi, ma avete visto quanti punti ha il Milan? Ecco, nessun allenatore alla prima esperienza in Serie A ha mai fatto i punti che ha fatto Amorim in queste giornate. In un campionato normale sarebbe primo. Sarebbe primo! Sei a più uno dalla zona Champions League, ma il Milan è un bellissimo progetto, è una squadra divertente, una squadra che si diverte, una squadra che ha, secondo me, pienamente sposato quello che è il credo del suo allenatore e non succedeva da un po'.

Io me lo ricordo il Milan dell'anno scorso. Questo è tutt'altra roba. Il Milan è una squadra estremamente europea nella cilindrata. Il Milan ha tanti cavalli, sì, ha proprio come Rabiot, nel senso uomo cavallo, ma cavalli proprio come motore. E le squadre europee hanno il motore forte. Rabiot è un giocatore che cavalca, Diego Moreira è uno che cavalca, Pulisic è uno che cavalca, tanti giocatori. Gila è un giocatore incredibile. E io non so come si evolverà il progetto Milan, ma se mi devo fidare delle parole di Cardinale credo che arriveranno altri giocatori molto forti".