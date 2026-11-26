Serie A, le designazioni arbitrali: Cagliari-Milan a Di Bello
Di seguito riportiamo le designazioni arbitrali in vista della tredicesima giornata di Serie A: Cagliari-Milan affidata a Di Bello
VENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h. 20.45
COLOMBO
DI GIOIA – DELLA MEA
IV: PERENZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h. 15.00
BONACINA
ROSSI C. – RUSSO
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h. 18.00
CHIFFI (foto)
CECCONI – LO CICERO
IV: MANGANIELLO
VAR: FABBRI
AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h. 20.45
AYROLDI
BINDONI – BARONE
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DIONISI
UDINESE – FIORENTINA h. 12.30
LA PENNA
TEGONI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI h. 15.00
GUIDA
ALASSIO – BERCIGLI
IV: CALZAVARA
VAR: AURELIANO
AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA h. 18.00
COLLU
PASSERI – MONDIN
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS h. 20.45
MARIANI
PERETTI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h. 18.30
DRIGO
BERTI – DEI GIUDICI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – MILAN Lunedì 30/11 h. 20.45
DI BELLO
BACCINI – CECCON
IV: DI MARCO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
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