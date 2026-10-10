Sassuolo-Milan, Amorim sceglie ancora la difesa a quattro. Le ultime di formazione da Sky

Nell'ultimo collegamento di giornata su Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha raccontato quella che potrebbe essere la formazione di domani pomeriggio del Milan contro il Sassuolo di Aquilani.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos.

Questa, secondo l'inviato di Sky, è la formazione provata oggi da Amorim e che potrebbe scendere in campo dall'inizio al Mapei Stadium. In difesa dovrebbe esserci il ritorno di Gabbia da titolare, mentre Estupinan è pienamente recuperato dopo i problemi in nazionale. A centrocampo con Rabiot dovrebbe esserci Musah - uno dai più utilizzati da Amorim in questa prima parte di stagione - e non Modric. Dietro Gonçalo Ramos spazio, ovviamente, a Christian Pulisic.