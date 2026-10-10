Chukwueze torna al Mapei: l'ultima volta due gol annullati per fuorigiochi millimetrici
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Domani il Milan torna al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo, in questa stagione allenato da Alberto Aquilani: l'ex centrocampista - che ha giocato anche nei rossoneri - sta continuando a far vedere quanto di buono ha dimostrato l'anno scorso in Serie B con il Catanzaro. Sarà una sfida da affrontare con grande attenzione.
Amorim dovrebbe far affidamento ancora una volta su Samu Chukwueze, che l'ultima volta ha giocato a Reggio Emilia non ha passato un bel pomeriggio: il 14 aprile 2024, Sassuolo-Milan 3-3, furono annullati ben due gol all'ex Villarreal, entrambi per un fuorigioco di pochissimi centimetri, ed entrambi annullati dopo dei lunghissimi check al VAR.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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