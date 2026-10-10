Pellegatti sottolinea: “Va bene Endrick e Inacio ma la cosa più importante è prendere il giusto Head of football”

Carlo Pellegatti rivela che in sua opinione il prossimo passo da fare è prendere il giusto Head of football.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti afferma che la sua attenzione più grande non è rivolta al mercato di gennaio ma alla scelta dell'Head of Football, figura secondo il giornalista fondamentale. Queste le sue parole.

"II nome di Endrick, il nomi di Goncalo Inacio sono i nomi che ricorrono di più, però personalmente sono più focalizzato e attento sulla scelta del capo del calcio, dell'head of football, perché puoi investire, puoi prendere, puoi cercare di prendere dei giocatori, puoi mettere altro equity o meglio altro denaro contante, ma se tu non scegli quella figura giusta, suo primo collaboratore, magari equilibrato potresti anche buttarli via. È importante che ci sia questa figura vicina ad Amorim, che parli con Amorim, che parli, che faccia da collante con Gerry Cardinale, di cui Cardinale si fidi".