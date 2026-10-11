Ancora Gila terzino? Lo spagnolo non si tira indietro: "Mi piace, mi stimola"

Gila affascinato dalla possibilità di giocare terzino destro

Domenica, ore 18:00, il Milan tornerà finalmente in campo in Serie A. L'avversario è di quelli da non prendere mai sottogamba, soprattutto visti i precedenti recenti: il Sassuolo. Amorim potrebbe optare nuovamente per una linea difensiva a 4, utilizzando Mario Gila come terzino destro come fatto a Lecce nell'ultima partita prima della sosta. Lo spagnolo, di sicuro tra i migliori in questo avvio di stagione, non è uno che si tira indietro. Durante la sua lunga intervista al Festival di Trento dei giorni scorsi ha parlato anche della possibilità di giocare in fascia e ha detto cose non banali:

GILA TERZINO DESTRO, LO SPAGNOLO NON SI TIRA INDIETRO

"Bisogna vedere, col Lecce ci sono risultati positivi nelle due fasi. Abbiamo fatto un calcio molto più bello rispetto ad altre partite. Sono arrivati dei bei gol. Bisogna vedere, bisogna adattarsi alle squadre che affronti. La squadra l'ho vista molto decisa, molto ferrea, dentro la partita. Sono contento di aver trovato quella situazione col Lecce. Terzino? Mi piace. Mi stimola. A volte da difensore centrale ti piace molto, però i giocatori hanno bisogno di stimoli. Trovarti in una posizione magari impari nuove cose, impari nuovi situazioni. Mi piace questa posizione per un fattore di miglioramente ma anche perché vado più in attacco (ride, ndr)".