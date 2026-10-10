Probabile formazione Milan: verso la conferma della difesa a 4, Moreira e Chukwu insieme

La probabile formazione del Milan in vista della partita di domani alle ore 18 con il Sassuolo, in occasione della sesta giornata di campionato di Serie A

Dopo una lunga e inedita sosta, finalmente domani torna in campo al Milan. I rossoneri saranno impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, alle ore 18, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. A guidare i neroverdi, già capaci di battere la Juventus quest'anno tra le mura amiche, è l'ex allenatore rossonero Alberto Aquilani. Per il Diavolo inzia un vero e proprio tour de force di nove gare nel giro di un mese, ogni 3 o 4 giorni, tra Serie A ed Europa League.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira

11 Pulisic

9 G. Ramos

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia, Modric-Musah

Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO SASSUOLO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

La lunga sosta ha prodotto, per il disappunto di Amorim, un infortunato: si tratta di Alexis Saelemaekers che tra l'altro si è fatto male alla caviglia allenandosi a Milanello, senza essere convocato dal Belgio. Per lui ci si attende un periodo lungo ai box, tra i 3 e i 4 mesi addirittura. Recupero in extremis, invece, per Pervis Estupinan, partito oggi pomeriggio con la squadra e a disposizione di Amorim, verosimilmente dalla panchina. Assente dell'ultima ora anche il portiere Pietro Terracciano: al suo posto convocato il giovane Leo Bouyer.

Al Mapei Stadium, Ruben Amorim dovrebbe riproporre la difesa a 4 che si è vista contro il Lecce e che ha destato ottime sensazioni. Davanti a Maignan gli uomini principali non cambiano: De Winter e Pavlovic al centro, con Gila adibito a terzino destro e Bartesaghi che dovrebbe giocare a sinistra. In mezzo al campo vanno verso la conferma Modric e Rabiot, mentre sulle fasce, anche grazie al nuovo modulo, dovrebbero essere schierati Chukwueze e Moreira contemporaneamente. Davanti a supporto di Ramos ci sarà Pulisic.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1

Assistenti: Palermo - Rossi L.

IV uomo: Chiffi

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Milan-Lecce, domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it