Probabile formazione Milan: verso la conferma della difesa a 4, Moreira e Chukwu insieme

Probabile formazione Milan: verso la conferma della difesa a 4, Moreira e Chukwu insiemeMilanNews.it
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Oggi alle 20:00Primo Piano
di Francesco Finulli
La probabile formazione del Milan in vista della partita di domani alle ore 18 con il Sassuolo, in occasione della sesta giornata di campionato di Serie A

Dopo una lunga e inedita sosta, finalmente domani torna in campo al Milan. I rossoneri saranno impegnati al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, alle ore 18, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. A guidare i neroverdi, già capaci di battere la Juventus quest'anno tra le mura amiche, è l'ex allenatore rossonero Alberto Aquilani. Per il Diavolo inzia un vero e proprio tour de force di nove gare nel giro di un mese, ogni 3 o 4 giorni, tra Serie A ed Europa League.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1)

16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira
11 Pulisic 
9 G. Ramos

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia, Modric-Musah
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano
Squalificati: /
Diffidati: /

VERSO SASSUOLO-MILAN, LE ULTIME NOTIZIE

La lunga sosta ha prodotto, per il disappunto di Amorim, un infortunato: si tratta di Alexis Saelemaekers che tra l'altro si è fatto male alla caviglia allenandosi a Milanello, senza essere convocato dal Belgio. Per lui ci si attende un periodo lungo ai box, tra i 3 e i 4 mesi addirittura. Recupero in extremis, invece, per Pervis Estupinan, partito oggi pomeriggio con la squadra e a disposizione di Amorim, verosimilmente dalla panchina. Assente dell'ultima ora anche il portiere Pietro Terracciano: al suo posto convocato il giovane Leo Bouyer.

Al Mapei Stadium, Ruben Amorim dovrebbe riproporre la difesa a 4 che si è vista contro il Lecce e che ha destato ottime sensazioni. Davanti a Maignan gli uomini principali non cambiano: De Winter e Pavlovic al centro, con Gila adibito a terzino destro e Bartesaghi che dovrebbe giocare a sinistra. In mezzo al campo vanno verso la conferma Modric e Rabiot, mentre sulle fasce, anche grazie al nuovo modulo, dovrebbero essere schierati Chukwueze e Moreira contemporaneamente. Davanti a supporto di Ramos ci sarà Pulisic.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Milan-Lecce, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it