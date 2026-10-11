Roma, tegola Svilar. Al suo posto reintegrato l'ex Milan Vasquez

Tegola in casa Roma, con il portiere Mile Svilar dovrà rimanere ai box per più di un mese a causa di una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito del piede. Il club giallorosso ha deciso di reintegrare in Serie A il portiere Devis Vasquez, che sarà il vice di Gollini. Il portiere colombiano, che era stato portato al Milan da Maldini e Massara senza però mai scendere in campo ufficialmente, si ritrova nuovamente coinvolto nel progetto della Roma dopo esserne finito ai margini in fretta.

Da capire se la società capitolina sceglierà di inserirlo anche in lista Champions League: per questo tipo di casistiche - a patto che il club interessato riesca a produrre una documentazione medica che attesti che l'infortunio superi i 30 giorni - la UEFA offre la possibilità di sostituire in lista il portiere infortunato con un altro estremo difensore rimasto fuori dalla rosa comunicata a Nyon a fine mercato. Da capire se sarà questo il caso anche di Svilar e Vasquez, con il portiere serbo che nel caso potrebbe essere reinserito una volta passato il periodo ai box.