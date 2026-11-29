Serie A, il Como si riporta al 4° posto, sprofonda la Juve: la classifica aggiornata
Al termine di Como-Juventus terminata 3-0, questa è la classifica aggiornata.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 35
Roma 33
Inter 32
Como 29
Milan 27*
Frosinone 23
Juventus 21
Napoli 19
Bologna 19
Genoa 16
Cagliari 16*
Atalanta 15*
Torino 14
Monza 10*
Lecce 10
Fiorentina 9
Udinese 9
Sassuolo 9
Parma 8
Venezia 7
UNA GARA IN MENO*
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