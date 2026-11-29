Hardung annuncia l'addio all'Eintrach? "La situazione sta cambiando..."

L'annuncio criptico di Timmo Hardung in merito al suo futuro

Nel post partita dell'ultima giornata di Bundesliga, che ha visto l'Eintracht Francoforte pareggiare contro lo Stoccarda, il direttore sportivo dei tedeschi Timmo Hardung ha rilasciato in zona mischia qualche dichiarazione che accende ulteriormente i riflettori sul suo futuro, complice anche le voci che lo vedrebbero vicino ad un possibile approdo al Milan nei prossimi mesi al fianco di Markus Krösche. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dai colleghi de la BILD:

“Sicuramente io ho un contratto in corso con questa squadra e mi trovo benissimo a Francoforte, lo sappiamo tutti. Tuttavia, bisogna essere onesti e ammettere che la situazione sta cambiando attualmente. Ho già ribadito che rimarrò qui fino a quando non si troverà una soluzione, che al momento è stata già trovata: questo non significa che dalla prossima settimana, da martedì (quando entra operativamente il nuovo dirigente, ndr) io non sarò più qui, anzi, è esattamente il contrario perché mi farà sempre molto piacere venire in questo posto. I miei colloqui con Joti sono finora andare bene, ma da queste telefonate devono scaturire dei colloqui costruttivi, soprattutto in nome della professionalità di tutte le persone attualmente coinvolte. Questa cosa l’ho ribadita io in tutti i modi e lo stesso ha fatto Chatzialexiou, quindi procederemo nella giusta direzione e faremo in questo modo”.