Serie A, come cambia la classifica dopo il pareggio del Napoli
Questa la classifica al termine di Sassuolo-Napoli, terminata con il punteggio di 0-0:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 35
Inter 32
Roma 30*
Milan 27*
Como 26*
Frosinone 23
Juventus 21*
Napoli 19
Bologna 19
Genoa 16
Cagliari 16*
Atalanta 15*
Torino 14
Monza 10*
Lecce 10*
Fiorentina 9
Udinese 9
Sassuolo 9
Parma 8
Venezia 7
UNA GARA IN MENO*
SERIE A - I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 3-0
Torino-Lazio, 1-2
Inter-Genoa, 4-0
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 1-0
Sassuolo-Napoli 0-0
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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