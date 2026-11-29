Pisacane: "Il Milan è forte: impensabile fare punti se non si mette qualcosa in più"

Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, partita che si giocherà domani sera alle ore 20.45. Di seguito due estratti delle dichiarazioni del tecnico.

Come si può fare male al Milan?

"Mettendo in campo la propria qualità. Il Milan è forte, ha una rosa importante, ha un allenatore forte ed è impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più".

Quanto è importante l'abbondanza in rosa?

"È importante perché dà più scelte, ma crea anche più preoccupazioni a un allenatore. Abbiamo giocatori che sono stati fermi a lungo e bisogna capire come stanno. Ogni situazione va analizzata in modo soggettivo".