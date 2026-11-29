La Fiorentina cade ancora ed entra di nuovo in crisi: vince l'Udinese dopo tre mesi
La Fiorentina entra ufficialmente in una nuova crisi. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Paolo Vanoli che oggi è caduta in Friuli in casa dell'Udinese a cui è bastato un gol in avvio di primo tempo di Lovric. Prima vittoria per Paolo Zanetti sulla panchina bianconera e secondo successo stagionale in campionato, il primo dopo quello arrivato in casa del Monza alla seconda giornata: sono passati tre mesi esatti. Con questo risultato i friulani agganciano i toscani a 9 punti in classifica.
SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 3-0
Torino-Lazio, 1-2
Inter-Genoa, 4-0
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 1-0
Sassuolo-Napoli, 15.00 DAZN
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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