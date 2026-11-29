Ramazzotti: "Il termometro del rendimento del Milan è Christian Pulisic"

Il collega Andrea Ramazzotti commenta l'impatto che ha Christian Pulisic sul rendimento generale del Milan

Christian Pulisic si sta riprendendo il Milan in questa stagione, dopo la seconda metà della scorsa in cui ha faticato tantissimo. Smaltiti i problemi fisici, l'americano in questa prima parte di stagione si sta rivelando, come già accaduto in passato, uno degli uomini in più per Ruben Amorim. Non è un caso che quando Captain America ha cominciato dall'inizio in questa stagione, il Milan non ha mai perso. Sul tema è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, il collega Andrea Ramazzotti.

Il commento di Andrea Ramazzotti su Christian Pulisic: "Il termometro del rendimento del Milan in questa stagione è Christian Pulisic. Con lui in campo dall’inizio, il Diavolo non ha ancora perso e l’ex Chelsea è tornato a essere decisivo come nelle sue prime due annate in rossonero. Il deludente rendimento di inizio 2026 è alle spalle e Capitan America ha dimenticato i 19 incontri senza segnare dal 2 gennaio al 24 maggio, un digiuno inusuale per lui che in carriera ha trovato il gol con discreta continuità. E che in questo 2026-27 è tornato a essere un elemento chiave per la squadra"