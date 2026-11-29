Ramazzotti: "Il termometro del rendimento del Milan è Christian Pulisic"
Christian Pulisic si sta riprendendo il Milan in questa stagione, dopo la seconda metà della scorsa in cui ha faticato tantissimo. Smaltiti i problemi fisici, l'americano in questa prima parte di stagione si sta rivelando, come già accaduto in passato, uno degli uomini in più per Ruben Amorim. Non è un caso che quando Captain America ha cominciato dall'inizio in questa stagione, il Milan non ha mai perso. Sul tema è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport, il collega Andrea Ramazzotti.
Il commento di Andrea Ramazzotti su Christian Pulisic: "Il termometro del rendimento del Milan in questa stagione è Christian Pulisic. Con lui in campo dall’inizio, il Diavolo non ha ancora perso e l’ex Chelsea è tornato a essere decisivo come nelle sue prime due annate in rossonero. Il deludente rendimento di inizio 2026 è alle spalle e Capitan America ha dimenticato i 19 incontri senza segnare dal 2 gennaio al 24 maggio, un digiuno inusuale per lui che in carriera ha trovato il gol con discreta continuità. E che in questo 2026-27 è tornato a essere un elemento chiave per la squadra"
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