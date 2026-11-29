Verso Cagliari-Milan: dubbi in difesa per Amorim, in attacco torna Pulisic dal 1'

I dubbi di formazione di Ruben Amorim per Cagliari-Milan sono soprattutto in difesa. In attacco Moreira, Rabiot e Pulisic alle spalle di Ramos

In vista della trasferta di domani sul campo del Cagliari, Ruben Amorim dovrebbe sciogliere oggi tutti i suoi dubbi di formazione che sono soprattutto in difesa: come riporta il Corriere dello Sport, Mario Gila giocherà sicuramente, mentre non è ancora certo il recupero di Strahinja Pavlovic. Se il serbo non dovesse recuperare, si potrebbe vedere al centro dall'inizio la coppia composta da Fikayo Tomori e Koni De Winter, con Sankhoun Diawara spostato da terzino sinistro.

Pochi dubbi invece negli altri reparti: in mezzo al campo ci saranno Ardon Jashari e Yunus Musah, visto che Amorim non intende rischiare Luka Modric (da capire se verrà almeno convocato), mentre in attacco, alle spalle di Gonçalo Ramos, che ha recuperato dalla botta alla tibia di giovedì, ci saranno Diego Moreira a destra, Adrien Rabiot al centro e Christian Pulisic a sinistra.