Calcio in tv: le partite di oggi. Big match clamoroso in Premier, Barcellona contro una sorpresa
Si riporta di seguito il programma completo delle partite di calcio in programma oggi con le rispettive emittenti televisive su cui guardarle in diretta:
CALCIO IN TV OGGI: SERIE A
12:30 Udinese - Fiorentina (DAZN)
15:00 Sassuolo - Napoli (DAZN)
18:00 Roma - Monza (DAZN, Sky Sport, NOW)
20:45 Como - Juventus (DAZN)
CALCIO IN TV OGGI: PREMIER LEAGUE
13:00 Everton - Liverpool (Sky Sport, NOW)
15:05 Brighton - Newcastle (Sky Sport, NOW)
15:05 Crystal Palace - Hull (Sky Sport, NOW)
15:05 Fulham - Bournemouth (Sky Sport, NOW)
15:05 Sunderland - Tottenham (Sky Sport, NOW)
17:30 Arsenal - Man City (Sky Sport, NOW)
CALCIO IN TV OGGI: LIGA
14:00 Valencia - Osasuna (DAZN)
16:15 Deportivo - Barcelona (DAZN)
18:30 Celta - Villarreal (DAZN)
21:00 Real Sociedad - Sevilla (DAZN)
CALCIO IN TV OGGI: BUNDESLIGA
15:30 Freiburg - Leipzig (Sky Sport, NOW)
17:30 Hoffenheim - Augsburg (Sky Sport, NOW)
19:30 Dortmund - Leverkusen (Sky Sport, NOW)
CALCIO IN TV OGGI: LIGUE1
15:00 Auxerre - Marseille (Ligue 1+)
17:15 Toulouse - Rennes (Ligue 1+)
20:45 Lyon - Monaco (Ligue 1+)
CALCIO IN TV OGGI: SERIE B
15:00 Modena - Padova (DAZN, LaB Channel)
15:00 Südtirol - Mantova (DAZN, LaB Channel)
17:15 Sampdoria - Cremonese (DAZN, LaB Channel)
19:30 Arezzo - Pisa (DAZN, LaB Channel)
CALCIO IN TV OGGI: EREDIVISIE
12:15 ADO - Utrecht (Como TV)
14:30 Feyenoord - Ajax (Como TV)
14:30 Fortuna - Heerenveen (Como TV)
16:45 PEC Zwolle - AZ (Como TV)
20:00 NEC - Twente (Como TV)
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