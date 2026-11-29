La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Lazio e Inter vincono, vetta invariata
Si riporta la classifica aggiornata della Serie A dopo gli anticipi di sabato e in attesa delle partite in programma oggi.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo gli anticipi di sabato e in attesa delle partite in programma oggi:
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 35*
Inter 32*
Roma 30
Milan 27
Como 26
Frosinone 23*
Juventus 21
Bologna 19*
Napoli 18
Genoa 16*
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14*
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9
Parma 8*
Sassuolo 8
Venezia 7*
Udinese 6
* una partita in più
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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